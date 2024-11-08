Союзники Гарріс звинувачують Байдена в її програші Трампу

Імені президента США Джо Байдена не було у виборчому бюлетені. Проте союзники віце-президента Камали Гарріс звинувачують саме його у її поразці.

Про це повідомляє Associated Press.

Поки демократи приходять до тями після переконливої перемоги обраного президента Дональда Трампа, деякі прихильники віце-президента висловлюють розчарування рішенням Байдена намагатися добиватися свого переобрання аж до літа, незважаючи на давні побоювання виборців щодо його віку. Крім того, занепокоєння інфляцією після пандемії та ситуації на кордоні між США і Мексикою — фактично визначили здачу Білого дому партією Байдена.

Зокрема, таку позицію висловив Ендрю Янг, який у 2020 році балотувався проти Байдена на пост кандидата від кандидата від Демократичної партії та підтримав невдалу спробу Гарріс.

«Найбільший тягар цієї втрати лежить на президенті Байдені. Якби він пішов у відставку в січні, а не в липні, ми могли б опинитися в іншому становищі», — заявив він.

Видання нагадує, що Байден залишить свою посаду після того, як вивів Сполучені Штати із найстрашнішої за сторіччя пандемії, забезпечив міжнародну підтримку Україні після вторгнення Росії, а також ухвалив закон про інфраструктуру на суму в 1 трильйон доларів, який впливатиме на співтовариства ще довгі роки.

Але, висунувши чотири роки тому свою кандидатуру проти Трампа, щоб «відновити душу країни», Байден лише через один термін поступиться місцем своєму безпосередньому попереднику. Тому самому, який подолав два імпічменти, засудження за кримінальний злочин і повстання, розпочате його прихильниками. Трамп пообіцяв радикально перебудувати федеральний уряд і згорнути багато з пріоритетів Байдена.

Том Рейллі, співдиректор Центру незалежної та стійкої демократії в університеті штату Арізона сказав, що, можливо, деякі з досягнень Байдена історія запам’ятає. Але не в короткостроковій перспективі.

«Можливо, через 20 або 30 років історія запам’ятаємо Байдена за деякі з цих досягнень. Але в короткостроковій перспективі я не знаю, чи уникне він спадщини президента, який переможе Дональда Трампа, через чотири роки привіт до влади ще одну адміністрацію Дональда Трампа», — заявив він.