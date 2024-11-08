Україна повернула тіла 563 полеглих військових

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Як уточнили в Координаційному штабі, вдалося репатріювати 320 тіл захисників, які загинули на Донецькому напрямку. Також повернули тіла 89 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку і 154 тіла військових із моргів на території Росії.

«Полеглих захисників повернули завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром СБУ, МВС України, Офісом уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України», — йдеться в повідомленні. У координаційному штабі додали, що у поверненні тіл також сприяв Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла й останки до визначених державних установ. Після цього представники правоохоронних органів і судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.