В Україні суми штрафних санкцій для ФОПів зросли майже в 6 разів

В Україні податківці провела вже 5 483 документальні перевірки фізичних осіб-підприємців цьогоріч, що на 26% менше, ніж за аналогічний період 2023 року. А сума штрафних санкцій значно зросла.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Наразі у середньому проводять 600 перевірок на місяць. Для порівняння, у 2021 році проводилось 2,6 тис. перевірок.

Натомість, як йдеться в повідомленні, сума штрафних санкцій у 2024 році зросла у 5,7 разів, порівняно з відповідним періодом 2023 року.

Втім підприємці вдало оскаржують деякі з результатів цих рішень. Так, цьогоріч за підсумками податкових перевірок донараховано 2,33 млрд грн, а після оскарження податкових рішень ця сума знизилася до 1,06 млрд грн. Для порівняння, минулоріч оштрафованим вдалось оскаржити лише третину.