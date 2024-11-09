ЄС із союзниками обговорюватиме досягнення справедливого миру в Україні

Про це він повідомив на пресконференції після неформальної зустрічі глав держав і урядів ЄС у Будапешті, передає Інтерфакс-Україна.

Мішель акцентував, що важливим принципом залишається «нічого про Україну без українців».

«Ми маємо намір взаємодіяти з усіма нашими союзниками, нашими партнерами, включно з, звісно ж, Сполученими Штатами, щоб у найближчі тижні та місяці ми могли зробити правильні кроки для досягнення справедливого миру, заснованого на принципах Статуту ООН. Але, знову ж таки: нічого про Україну без українців», — сказав він.

Також президент Євроради вважає, «якщо ми дамо сигнал Кремлю, що ми слабкі, і якщо ми не зрозуміємо, що зміцнення України — це зміцнення нас самих, то ми дамо невірний сигнал іншим режимам у всьому світі» для порушення міжнародного права.