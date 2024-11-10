Сили оборони вдарили по складах з боєприпасами у Брянській області РФ

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що атаку цієї ночі на РФ здійснили підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Військові влучили по складах з боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління) у Брянській області.

«Зафіксовано щонайменше 8 вибухів. Результати об’єктивного контролю свідчать про наявність як мінімум двох точок займання на території військової частини та ознаки вторинної детонації», — додали у Генштабі.

Про атаку на місто також повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз. За його словами, над регіоном буцімто вдалося збити 14 дронів. Унаслідок цього ніхто не постраждав, але через атаку одного з дронів зайнялася пожежа в нежитловій будівлі.

У соцмережах повідомляли про пожежу, що спалахнула внаслідок атаки дронів. Там зазначали, що під ударом могла опинитися військова частина — 1060 центр матеріально-технічного забезпечення.

Водночас у міноборони РФ прозвітували, що протягом минулої ночі їхня ППО нібито перехопила та знищила 23 українські БПЛА: 17 дронів – над територією Брянської області, 3 – над Ростовською областю, 2 безпілотники – над територією Білгородщини та один над Курщиною.