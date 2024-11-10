США скоро можуть оприлюднити дату припинення вогню в Україні та гарантії безпеки для Києва

Слова польського прем’єра цитує PolskieRadio.

Відповідаючи на питання про нещодавно оприлюднений імовірний мирний план Дональда Трампа, Туск зазначив, що він, ймовірно, лише на стадії підготовки. На його думку, найближчим часом можна очікувати на декларації, зокрема щодо дати припинення вогню, на якому кордоні воно діятиме, та гарантій безпеки для України.

Туск також вважає, що Вашингтон ухвалюватиме рішення, які передбачатимуть менше втручання США в українські справи.

Водночас прем’єр Польщі наголосив, що рішення щодо війни в Україні «не можуть ухвалюватися через голови не лише українців, а й наші».

Нагадаємо, нещодавно Wall Street Journal писало, що радники переможця президентських виборів у США Трампа пропонують йому декілька варіантів завершення війни в Україні. Зокрема, йдеться про відмову від вступу до НАТО протягом 20 років.