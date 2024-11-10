Україна та США готуватимуть зустріч Зеленського з Трампом

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній пресконференції з високим представником Європейського Союзу Жозепом Боррелем.

За словами міністра, діалог між Зеленським і Трампом вже налагоджений. Він зазначив, що «було домовлено, що команди розпочнуть практичну підготовчу роботу для організації їхньої зустрічі».

Сибіга нагадав, що Володимир Зеленський один з перших світових лідерів, хто привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах США. За його словами, розмова була «хорошою та щирою».

«Звичайно, що ми розраховуємо на цей контакт на рівні лідерів, тому що це завжди виключно важливо. Також під час телефонної розмови були обговорені подальші кроки для заснування контактів комунікації між командами, і ця робота також вже розпочалась», — розповів міністр.