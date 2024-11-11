Стармер зустрінеться з Макроном у Франції, щоб обговорити підтримку України після перемоги Трампа

Про це інформує Reuters.

Стармер стане першим британським прем’єром, який відвідає французьку службу на честь Дня перемир’я з часів Другої світової війни.

Як повідомили у Даунінг-стріт, разом із Макроном він планує обговорити «варварське вторгнення Росії в Україну, що триває, і жахливу гуманітарну ситуацію в Газі».

Під час свого перебування у Франції Стармер також зустрінеться з новим прем’єр-міністром Мішелем Барньє. Це буде їхня перша розмова після того, як Барньє обійняв посаду у вересні.

Згідно з даними Кільського інституту світової економіки, Європа вже виділила близько 118 млрд євро на допомогу Україні з моменту початку конфлікту, в той час, як Сполучені Штати надали 85 млрд євро.

Однак, на думку деяких європейських політиків, Європа не в змозі замінити фінансову і військову допомогу Сполучених Штатів, в тому числі військові ресурси, такі як винищувачі F-16 і тактичні ракетні комплекси армії, такі як ATACMS.