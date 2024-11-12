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Євросоюз не відправлятиме своїх військових в Україну з будь-яким мандатом

Про це 11 листопада в Брюсселі на брифінгу заявив речник ЄС Пітер Стано, відповідаючи на запитання Укрінформу.

За словами речника ЄС, наразі є лише військові тренувальні місії, однак навчання здійснюється за межами України. Про те, щоб відправляти інструкторів в Україну, наразі не йдеться.

«На цьому етапі немає такого рішення Європейського Союзу, щоб ЄС міг би відправляти своїх солдатів в Україну в будь-якій якості та за будь-яким мандатом. На цій стадії є наші місії на місці подій. Одна з них – військова тренувальна місія, яка наразі має мандат надання тренування поза межами України. Між країнами-членами тривають дискусії, чи ми могли б просуватися у цій діяльності або поширити мандат цієї місії також на Україну. Але на цей час ми не маємо чогось, що б було в цьому сенсі одноголосно погоджено між країнами-членами», – зазначив Стано.

12 ноября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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