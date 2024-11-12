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Майже 2 тис. військових, 23 танки та 81 бронемашина: втрати РФ за добу війни в Україні

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

втрати росії станом на 12.11.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.11.24 орієнтовно склали:
  • особового складу ‒ близько 712 610 (+1950) осіб,
  • танків ‒ 9276 (+23) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18 847 (+81) од,
  • артилерійських систем – 20 352 (+38) од,
  • РСЗВ – 1249 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 996 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 737 (+61),
  • крилаті ракети ‒ 2636 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28 870 (+68) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3626 (+6) од.
Дані уточнюються.
12 ноября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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