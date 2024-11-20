Путін готовий обговорити з Трампом припинення вогню та замороження війни по лінії фронту

Про це пише Reuters з посиланням на 5 нинішніх та колишніх російських чиновників.

Там зазначили, що Росія може «в цілому погодитися» на заморожування конфлікту вздовж лінії фронту. За словами трьох анонімних джерел, РФ нібито розглядає варіант переговорів щодо точного розподілу чотирьох східних областей — Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської.

Також Росія нібито може бути відкритою для виведення військ з «відносно невеликих ділянок» території, які вона утримує на Харківщині та Миколаївщині, сказали два посадовці.

У Reuters нагадали, що у червні Путін виклав свої початкові умови для «негайного припинення війни»: Україна повинна відмовитися від планів щодо НАТО і вивести всі свої війська з усієї території чотирьох українських областей, на які претендує Росія.

За словами джерел, РФ нібито відкрита до обговорення гарантій безпеки для Києва, але «не допустить вступу України до НАТО або присутності військ НАТО на українській землі».

«Інші поступки України, на яких може наполягати Кремль, включають згоду Києва обмежити чисельність своїх збройних сил і зобов’язання не обмежувати використання російської мови», — йдеться в повідомленні.

За словами одного з джерел, Путін може подати населенню РФ угоду про припинення вогню, в результаті якої Росія утримує більшу частину території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, як перемогу, що «забезпечила захист російськомовного населення на сході України та зберегла наземний міст до Криму».

Водночас всі джерела видання зазначили, що «майбутнє самого Криму не підлягає обговоренню».

Відповідаючи на запитання, як може виглядати можливе припинення вогню, двоє російських посадовців послалися на проєкт угоди, який розглядали у квітні 2022 року після переговорів у Стамбулі.

Згідно з цим проєктом, копію якого бачило Reuters, Україна начебто має погодитися на постійний нейтралітет в обмін на міжнародні гарантії безпеки від п’яти постійних членів Ради Безпеки ООН: Великої Британії, Китаю, Франції, Росії та США.

Один з російських чиновників заявив, що не буде ніякої угоди, якщо Україна не отримає гарантій безпеки, додавши: «питання полягає в тому, як уникнути угоди, яка одного дня прирече Захід на можливу пряму конфронтацію з Росією».