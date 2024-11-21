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РФ здійснила масовану атаку по Дніпру: двоє постраждалих Україна вперше використала британські ракети Storm Shadow по РФ » 1510 військових: втрати РФ за добу війни в Україні Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 1510 військовослужбовців. Сили оборони знищили 8 танків і 57 безпілотників Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.11.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 727 250 (+1510) осіб,

танків ‒ 9398 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 19 143 (+24) од,

артилерійських систем – 20 731 (+50) од,

РСЗВ – 1253 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1003 (+2) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 259 (+57),

крилаті ракети ‒ 2756 (+0) од,

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 29 745 (+97) од,

спеціальна техніка ‒ 3674 (+0) од.