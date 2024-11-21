РФ здійснила масовану атаку по Дніпру: двоє постраждалих

Атака на Дніпро

О 05:19 Суспільне повідомило про вибухи у Дніпрі. За хвилину до цього Повітряні сили попередили про швидкісну ціль у напрямку міста.

О 07:15 в місті знову пролунали вибухи, передає Суспільне.

В ОВА заявили, що агресор масовано атакував область.

«Інформація щодо наслідків уточнюється. На зараз відомо про пошкодження промислового підприємства у Дніпрі. Також у місті сталося дві пожежі», — йдеться в повідомленні.

Там наголосили, що загроза все ще зберігається.

О 8:27 міський голова Борис Філатов заявив, що в результаті обстрілу постраждала будівля центру реабілітації людей з інвалідністю.

«Зруйновано котельню, вибиті вікна. По людях інформація уточнюється», — додав він.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок атаки постраждали, попередньо, дві людини. 57-річному чоловіку допомогу надали на місці. 42-річна жінка – госпіталізована.

«Внаслідок ворожої атаки на Дніпро сьогодні вранці пошкоджений центр реабілітації для людей з інвалідністю. Частково зруйнована котельня, вибиті кілька десятків вікон. Там люди не постраждали», — наголосив глава ОВА.