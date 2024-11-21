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Україна вперше використала британські ракети Storm Shadow по РФ

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на західного чиновника, ознайомленого із ситуацією.

За словами співрозмовника інформаційного агентства, використання Storm Shadow Україною схвалили через розгортання у РФ північнокорейських військових. Джерело додало, що такий крок Кремля у Лондоні трактували як ескалацію.

Довідка. SCALP / Storm Shadow – це авіаційна крилата ракета класу «повітря — земля». Вона призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, що добре захищені засобами ППО. SCALP можна використовувати за складних погодних умов та в будь-який час доби. Ракети не бояться засобів радіоелектронної протидії противника.

21 ноября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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