Головний прихильник Трампа в Сенаті США виступив проти мирних переговорів з Росією

Головний соратник новообраного президента Дональда Трампа в Сенаті Майк Раундс виступив проти переговорів про мирну угоду між Росією та Україною. Він заявив, що Кремлю не можна довіряти.

Про це повідомляє Politico.

Сенатор Майк Раундс висловився про російського диктатора Володимира Путіна, виступаючи на Міжнародному форумі безпеки в Галіфаксі.

«Як би я не хотів вірити, що ми можемо вести переговори з тираном, я підозрюю, що ми можемо обманювати самих себе», — сказав він.

Він наголосив, що Путін не зупиниться, навіть, якщо йому запропонувати певну частину територій.

«Ви вірите, що цей тиран, якщо ви запропонуєте йому частину вільної країни, як ви думаєте, він зупиниться? Я хотів би сказати, що є легкий вихід, але його немає», — запитав Раундс.

Водночас висловив розчарування поставками зброї до України.

«Я просто так засмучений тим, що ми не змогли забезпечити їх усім необхідним обладнанням і всіма системами зброї, які їм потрібні, щоб відповісти на абсолютну тиранію, що йде з боку Росії… Мені цікаво, чому ми не зробили швидше, ніж ми зробили», — сказав Раундс.