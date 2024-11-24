Путін дав наказ витіснити ЗСУ з Курщини до інавгурації Трампа, – Зеленський

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час ІІІ Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain From Ukraine, передає Суспільне.

Зеленський висловив впевненість, що Путін хоче витіснити ЗСУ з Курщини до 20 січня наступного року. Президент зазначив, що для російського диктатора «дуже важливо продемонструвати, що він контролює ситуацію, яку він не контролює».

За словами Зеленського, розпочавши операцію у Курській області, Україна показала, що РФ неспроможна захистити свої власні території, адже всі свої сили кинула на окупацію українських.

«Він (Путін) хоче показати, що він виконає завдання так званої «спеціальної військової операції», окупує весь Донбас, і йому треба витіснити нас з Курського напрямку. Ось ці два завдання в нього є. Від цього, відповідно, і наші результати: складнощі на сході. Так, там недостатня кількість ЗСУ. Так, там неукомплектованість українських підрозділів через різні причини, в тому числі й повільне постачання допомоги», – сказав він.

Водночас президент наголосив, що на Курському напрямку армія РФ зазнає великих втрат. За його словами, в Росії таких втрат ще ніколи не було.

«В нас одне з перехоплень по Курському напрямку таке, що він передає через командування особисті прохання, що вся доля «СВО» тримається на Курській операції», – сказав Зеленський.