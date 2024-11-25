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Курахівської ТЕС більше нема. Після ударів Росії не лишилося навіть труб

Про це написав український журналіст Денис Казанський на своєму Telegram-каналі.

«ТЕС у Кураховому залишилася без труб. Спочатку було знищено одну трубу, потім решту. Електростанції більше немає. У рамках допомоги жителям Донбасу Росія продовжує перетворювати регіон на мертву пустку», — зазначив він.

Крім того, у п’ятницю, 22 листопада, радник голови Офісу президента України Сергій Лещенко опублікував відео моменту авіаудару, який демонструє масштаб руйнувань.

За його словами, в результаті атаки було знищено не тільки будівлю електростанції, але й її труби.

25 ноября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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