У Британії над авіабазами США помітили невідомі безпілотники

Це Reuters підтвердив речник ВПС США.

«Невеликі безпілотні літальні апарати були помічені поблизу і над базами RAF Лейкенхіт, RAF Мілденхолл і RAF Фелтвелл в період з 20 по 26 листопада», — розповів він в електронному листі інформаційному агентству.

Журналісти уточнили, що мова йде про 3 бази: одна в Норфолку та дві у Саффолку, які американці орендують у Британії.

Водночас речник британського міністерства оборони запевнив, що Лондон «серйозно сприймає» ситуацію та підтримує «надійні заходи» на оборонних об’єктах.

«Ми підтримуємо відповідь ВПС США», – наголосив він.