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Байден «в останню чергу» закликає Конгрес виділити Україні додаткові $24 млрд допомоги

Про це повідомляє New York Post з посиланням на Politico.Pro.

Зазначається, що адміністративно-бюджетне управління Білого дому запропонувало Конгресу включити поновлену допомогу у своє рішення щодо запобігання закриття уряду наступного місяця.

Кілька законодавців ознайомилися з цією пропозицією — вона передбачає виділення $8 млрд на Ініціативу допомоги Україні в галузі безпеки для фінансування контрактів американських компаній  і $16 млрд на поповнення запасів американського озброєння.

Деякі республіканці вже висловили обурення з приводу цього запиту.

«Джо Байден щойно віддав $4,7 млрд ваших платників податків, в односторонньому порядку «пробачивши» кредити Україні. Конгрес не повинен дарувати йому безкоштовний подарунок для подальшого саботажу мирних переговорів президента Трампа на шляху до виходу за двері. Будь-які вимоги Байдена щодо фінансування мають бути відхилені», — написав сенатор Майк Лі (штат Юта) у X.

27 ноября, 2024 | Category: Новости, Россия, США, Украина

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