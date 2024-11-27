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У 2024 році в Україні поліція затримала вже 179 паліїв, яких РФ вербує через Telegram

Диверсійна діяльність РФ з вербування громадян України через телеграм-канали здійснювати є одним з основних чинників дестабілізації: у 2024 році затримано вже 179 паліїв — заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов, якого цитує пресслужба НПУ

«Це підпали автомобілів військових, залізничної інфраструктури, державних підприємств. Завдання кримінальної поліції – швидко встановлювати та притягувати зловмисників до відповідальності, аби запобігти наступним злочинам. За десять місяців поліцейські затримали 179 осіб, які скоїли підпали на замовлення російських спецслужб».

Деталі: Нєбитов зазначив, що Нацполіція в умовах війни утримує стабільну криміногенну ситуацію. Поліцейські на сході працюють під ракетними обстрілами та прицільними ударами FPV-дронів, розкривають злочини, а також рятують людей.

27 ноября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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