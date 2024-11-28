 
«  
  »

ООН виділяє додаткові $3,6 млн на підтримку прифронтових територій

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Там зазначили, що це вже друге збільшення бюджету програми міжнародним донором. Раніше її загальний бюджет було підвищено з $30 млн до $37 млн, що дало змогу допомогти приблизно 71 тис. домогосподарств.

У зв’язку зі значною кількістю поданих заявок від вразливих родин УВКБ ООН ухвалило рішення збільшити бюджет до $40,6 млн. У Міністерстві зазначили, що це дозволить допомогти ще 7 тис. домогосподарств на прифронтових територіях.

У Мінреінтеграції нагадали, що програма передбачає одноразові виплати у розмірі 21 тис. грн на придбання твердого палива для вразливих домогосподарств у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській і Миколаївській областях.

Відповідний меморандум про підтримку прифронтових громад під час зимового періоду 2024/2025 підписали 21 серпня 2024 року між Мінреінтеграції та УВКБ ООН.

28 ноября, 2024 | Category: Новости, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  