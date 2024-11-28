Північна Корея надасть Росії більше балістичних ракет та важку техніку – США

Сполучені Штати мають інформацію, що Північна Корея готує додаткові постачання до Росії балістичних ракет, а також САУ дальнього радіусу дії та РСЗВ. У зв’язку з цим США закликають Китай вплинути на КНДР для запобігання ескалації конфлікту — заступник посла США при Організації Роберт Вуд на засіданні Ради безпеки ООН, повідомляє «Європейська правда»

Говорячи про військову допомогу Росії, Вуд заявив, що минулого року вона отримала від КНДР понад 18 тисяч контейнерів з боєприпасами і пов’язаним обладнанням та «понад 100 балістичних ракет», якими завдавали ударів по українських містах.

«КНДР готується передати ще більше балістичних ракет. У нас також є інформація, що в конфлікті починають використовувати велику кількість 170-міліметрових самохідних артилерійських установок дальнього радіусу дії і 240-міліметрових реактивних систем залпового вогню походженням з Північної Кореї», – додав посол США.

За його словами, Росія в обмін на військову допомогу передала Пхеньяну системи протиповітряної оборони, а також паливо, технології та обладнання подвійного призначення.

«У зв’язку з цим ми зазначаємо, що Китай має вплив і можливості, коли йдеться про КНДР, і йому необхідно терміново використати цей вплив, щоб запобігти подальшій ескалації конфлікту», – наголосив Вуд.