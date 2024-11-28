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США закликають Україну розпочати мобілізацію з 18 років, — Reuters

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією, яку журналісти отримали від високопоставленого чиновника адміністрації Джо Байдена, США чинять тиск на Україну щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років.

«Зараз потрібна робоча сила. Росіяни справді мають прогрес, стабільно просуваються на сході, і починають відтісняти українські сили на Курському напрямку… Мобілізація та збільшення живої сили можуть мати значне значення в цей час, коли ми дивимося на поле бою сьогодні», — йдеться у заяві.

Чиновник наголосив, що Україна не мобілізує та не готує достатньо нових солдатів для війни з РФ.

28 ноября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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