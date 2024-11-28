У МЗС підтвердили, що США порушували питання зниження мобілізаційного віку в Україні

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий, передає УНІАН.

«Я можу підтвердити, що ця тема обговорюється на переговорах. Я можу спростувати, що це є точкою напруги або що це обговорюється критичним чи негативним чином», — сказав дипломат.

«Це є частиною дискусій, як і інші теми, такі як надання зброї, стратегії, оборона, санкції, стримування тощо. Це обговорюється серед інших тем. Я не можу сказати, що чув або бачив, що на переговорах це стало пунктом розбіжностей або напруги», — уточнив він.

За його словами, Київ наполягає на тому, що важливішою є військова допомога, а не жива сила, позаяк в Україні спостерігається ситуація відсутності належної кількості озброєння та техніки для оснащення вже мобілізованих чоловіків.

«Ми вважаємо, що вже оголошена допомога — озброєння та техніка, повинні прибувати швидше. Це наша послідовна позиція від початку повномасштабної війни», — сказав дипломат.

Напередодні агентство Reuters із посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації Джо Байдена поінформувало, що США нібито чинять тиск на Україну щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років.

«Зараз потрібна робоча сила. Росіяни справді мають прогрес, стабільно просуваються на сході, і починають відтісняти українські сили на Курському напрямку… Мобілізація та збільшення живої сили можуть мати значне значення в цей час, коли ми дивимося на поле бою сьогодні», — йдеться у заяві.