З 1 грудня бронювання від мобілізації здійснюватиметься лише через Дію

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

«Цифровізація знищує можливість зловживань, тому від 1 грудня бронювання буде тільки онлайн — у Дії», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що за результатами аудиту 95% підприємств зберегли свій статус критично важливих. Працівників тих підприємств, які порушили механізм бронювання й втратили статус критичних, розбронюють.

«Оформити бронювання можна буде і на нового співробітника — керівник самостійно підтверджує його зарплату», — уточнили у Мінцифрі.

Там наголосили, що параметри бронювання та критичності підприємств стануть чіткішими. Статус критичності підприємства мають підтвердити до 28 лютого 2025 року, а бронювати людей зможуть уже з 1 грудня.

«Критичні підприємства забезпечують функціонування країни, тож бронювання працівників повинно відбуватися прозоро та справедливо», – резюмували у відомстві.