Норвегія схвалила збільшення допомоги Україні у 2025 році до $3,2 млрд

Про це інформує видання Vart Land.

Зазначається, що про збільшення допомоги Україні оголосив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час зустрічі із лідерами парламентських партій. Саме на ній обговорювалося фінансування допомоги Україні у 2025 році.

Таку зустріч вирішили провести після того, як у проєкт держбюджету Норвегії заклали на допомогу Україні у 2025 році лише 15 млрд крон (близько 1,3 млрд доларів). Це викликало невдоволення в опозиційних партій, вони у відповідь вимагали виділити 45 млрд крон (понад 4 млрд доларів).

«Це важливий сигнал для України, яка переживає тяжкі часи, і важливий сигнал для тих, хто нападає», — заявив Стьоре.

Він уточнив, що під час зустрічі намагався знайти таке рішення, яке підтримають усі партії у парламенті. У результаті лідери партій підтримали виділення 3,2 млрд доларів.