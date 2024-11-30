Втрати армії РФ з початку великої війни перевищили 740 тис

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.11.24 орієнтовно склали:
-
особового складу ‒ близько 740 400 (+1740) осіб,
-
танків ‒ 9463 (+5) од,
-
бойових броньованих машин ‒ 19 355 (+12) од,
-
артилерійських систем – 20 909 (+23) од,
-
РСЗВ – 1253 (+2) од,
-
засоби ППО ‒ 1019 (+0) од,
-
літаків – 369 (+0) од,
-
гелікоптерів – 329 (+0) од,
-
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 792 (+42),
-
крилаті ракети ‒ 2851 (+0),
-
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
-
підводні човни — 1 (+0) од,
-
автомобільної техніки та автоцистерн – 30 431 (+72) од,
-
спеціальна техніка ‒ 3617 (+2) од.
Leave a Reply