Загинули троє: на Закарпатті жінка під час застілля підірвала гранату У Грузії працівники МЗС і міноборони виступили проти зупинки переговорів щодо вступу в ЄС » Втрати армії РФ з початку великої війни перевищили 740 тис Протягом минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували ще понад 1700 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 740 тисяч своїх військових Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.11.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 740 400 (+1740) осіб,

танків ‒ 9463 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 19 355 (+12) од,

артилерійських систем – 20 909 (+23) од,

РСЗВ – 1253 (+2) од,

засоби ППО ‒ 1019 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 792 (+42),

крилаті ракети ‒ 2851 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 30 431 (+72) од,

спеціальна техніка ‒ 3617 (+2) од.