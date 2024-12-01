Китай пригрозив «рішучими контрзаходами» у відповідь на продаж зброї США Тайваню

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, про схвалення продажу зброї Тайваню США оголосили за кілька годин до того, як президент Тайваню Вільям Лай вирушив з візитом до трьох дипломатичних союзників острова в Тихоокеанському регіоні. Поїздка передбачає зупинки Лая на Гавайських островах і американській території Гуам.

У МЗС Китаю заявили, що продаж зброї острову надсилає «неправильний сигнал» силам, які виступають за незалежність Тайваню, а також підриває американсько-китайські відносини.

В окремій заяві міністерство наголосило, що Пекін виступає проти будь-якої офіційної взаємодії між США і Тайванем та «рішуче засуджує» Штати за організацію «транзитної зупинки» Лая.