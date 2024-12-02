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У Фінляндії зняли з виборів кандидата за відмову засудити агресію РФ

Соціал-демократична партія Фінляндії виключила зі своїх списків кандидата в депутати муніципалітету Лаппеенранта Івана Девяткіна через його відмову прямо засудити російське вторгнення в Україну.

Про це пише «Європейська правда» з посиланням на Yle.

Як пояснили в політсилі, Девяткіна ще 15 листопада повідомили про необхідність мати чітку позицію стосовно повномасштабного нападу Росії на Україну.

Натомість в інтервʼю Iltasanomat, опублікованому минулого тижня, політик назвав закриття фінського кордону з Росією порушенням прав людини, а Фінляндію – 51-м штатом США.

Як зазначає Yle, Іван Девяткін народився в Росії, а до Лаппеенранти переїхав у 2012 році для навчання. Він також є співзасновником організації фінських росіян, яка виступає за відкриття російсько-фінського кордону.

Після зняття з виборів Девяткін заявив, що засмучений цим рішенням і начебто його розуміє, але хотів би обговорити ситуацію «і зрозуміти, що я зробив не так і які цінності порушив».

Минулого тижня повідомлялось, що очільник комітету із закордонних справ фінського парламенту Кіммо Кіл’юнен вирішив піти з посади невдовзі після того, як стало відомо про його висловлювання на користь відкриття сухопутного кордону Фінляндії з Росією.

2 декабря, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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