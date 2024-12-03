 
«  
  »

Президент Південної Кореї оголосив надзвичайний воєнний стан

Про це повідомляють YonhapReuters i KBS.

Зазначено, що південнокорейський парламент зібрав засідання, на якому проголосував за резолюцію з вимогою скасування воєнного стану.

Раніше Сок Йоль оголосив про введення надзвичайного воєнного стану у вівторок, 3 грудня, інформували  YonhapAP та CNN.

«Військовий стан спрямований на викорінення пропівнічнокорейських сил і захист конституційного порядку свободи», — заявив він у телевізійному зверненні.

Також президент Південної Кореї звинуватив опозицію в «антидержавній діяльності» та «плануванні повстанню».

«Завдяки цьому воєнному стану я відновлю і захищаю вільну Республіку Корея, яка потрапляє в глибини національного розорення/ Я ліквідую антидержавні сили якомога швидше і нормалізую країну», — сказав лідер Південної Кореї.

Лідер правлячої партії «Сила народу» Хан Дон Хун заявив, що воєнний стан є «неконституційним» і його не можна підтримувати, передає Reuters.

Заходи, які запровадили через воєнний стан

Відповідно до воєнного стану, у державі вводять контроль над медіа, а лікарям-стажистам потрібно негайно повернутися до роботи протягом 48 годин. Також у країні заборонили будь-яку політичну діяльність, страйки та мітинги. Порушників правил воєнного стану можуть заарештувати. Поліція заблокувала вхід до парламенту, де зібралися люди.

Згодом у південнокорейський міністр оборони розпорядився провести зустріч командирів і закликав посилити пильність на тлі запровадження воєнного стану.
3 декабря, 2024 | Category: Мир, Новости

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  