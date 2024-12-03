Шольц у Києві оголосив, що Україна отримає у грудні ще одну систему IRIS-T, установки для Patriot і Gepard

Про візит Шольца до Києва президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

«Сьогодні в Україні федеральний канцлер Олаф Шольц, і це перший саме двосторонній візит канцлера Німеччини більш ніж за два роки. Ми вдячні Німеччині за всю надану підтримку. Німеччина є лідером у Європі за допомогою Україні, і це допомагає нам захищатись від російської агресії та терору», — написав Зеленський.

Зеленський разом із Шольцом у Києві вшанували памʼять українських воїнів, чиї життя забрала російська агресія, біля Народного меморіалу національної пам’яті на майдані Незалежності в Києві.

Олаф Шольц і Володимир Зеленський, 2 грудня 2024 року, Фото: president.gov.ua

Також Олаф Шольц і Володимир Зеленський відвідали у шпиталі військових, які були поранені в боях проти окупанта й зараз проходять лікування та реабілітацію. Вони поспілкувалися із захисниками про поранення, яких військові зазнали, захищаючи Україну на Харківщині, Луганщині, Донеччині та Сумщині.

Крім цього, Зеленський повідомив , що разом з Шольцом вони оглянули безпілотники з розумним компонентом та поспілкувалися з представниками компаній-виробників.

«Повітряні та наземні безпілотники, FPV-дрони, системи керування. Та зброя, яка допомагає нашим захисникам. І дуже важливо, що таку зброю Україна виготовляє й у співпраці з Німеччиною. Дякую всім, хто залучений до цієї роботи. Дякую Німеччині за таку важливу підтримку нашого оборонного потенціалу», — написав Зеленський.

Пакет допомоги від ФРН

Шольц у соцмережі Х анонсував новий німецький пакет допомоги Україні.

«Німеччина залишиться найсильнішим прихильником України в Європі. При зустрічі з Володимиром Зеленським я озвучу додаткові озброєння на 650 мільйонів євро, які мають бути поставлені в грудні», — написав він.

Водночас речник міністерства оборони ФРН заявив, що в межах цього пакета Україна отримає систему протиповітряної оборони ІRIS-T, передає Reuters.

Він також зазначив, що Берлін надасть Києву зокрема танки Leopard 1 та ударні дрони.

«Зима не за горами, тому буде також зимове обладнання, а також ручна зброя і засоби обігріву», — додав речник німецького оборонного відомства.

Пізніше пресслужба президента України підтвердила надання Україні ППО та іншого озброєння. Згідно з повідомленням, загальна сума допомоги, яку Німеччина надала Україні з початку повномасштабного російського вторгнення, становить близько 28 млрд євро. Зокрема, для захисту неба Україна отримала п’ять повних комплектів IRIS-T, три системи Patriot, понад 50 зенітних установок Gepard з ракетами, снарядами та запчастинами. У грудні передбачене постачання ще однієї системи IRIS-T, установки для Patriot і Gepard.

«У 2025 році ми теж постачатимемо системи ППО, гаубиці, бойові та розвідувальні дрони. Крім того, шість озброєних вертольотів Sea King. Я кажу це дуже чітко Путіну тут, у Києві, сьогодні: ми не втомлюємось. І ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно», — сказав Шольц.

Окремо під час перемовин сторони порушили питання майбутнього членства України в ЄС і НАТО. Зеленський назвав ці два питання фундаментальними.

«Що швидше ми отримаємо відповіді на них, то швидше буде покладено край агресивним амбіціям Росії», – заявив президент.