Українських біженців потрібно заохочувати працювати або повертатися додому, – Шольц

Про це 4 грудня в бундестазі заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає NTV.

«Занадто багато з них перебувають тут уже так довго, що їм час починати працювати», – сказав Шольц і наголосив, що ФРН надає усі можливості для вивчення мови.

Однак, за словами канцлера, попередніх успіхів зі «стимулюванням зайнятості», які уряд запровадив із цією метою, недостатньо.

Шольц розповів, що про це він «дуже докладно» говорив із президентом України Володимиром Зеленським.

«Він сказав мені, що хоче створити українську установу в Німеччині та Польщі, яка буде підтримувати українців у поверненні або працевлаштуванні в Німеччині, щоб ми могли працювати разом у цьому напрямі», – сказав політик.