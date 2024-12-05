У НАТО почали розглядати різні сценарії припинення війни РФ проти України, — Bloomberg

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані у цьому питанні.

Так, за словами джерел видання, обговорення включає в себе такі гарантії безпеки, які б захистили Україну, не «провокуючи» при цьому російського диктатора Володимира Путіна.

Повідомляється, що один із можливих варіантів припинення вогню включає створення демілітаризованої зони. За словами одного високопоставленого дипломата НАТО, у разі припинення вогню європейські війська, ймовірно, забезпечать її охорону і патрулювання.

За словами іншого високопоставленого західного дипломата, ці дискусії відбуваються на тлі визнання того, що ситуація в Україні є нестабільною і переговори мають розпочатися найближчим часом.

У Bloomberg зазначають, що для європейських союзників ці сценарії є шансом продемонструвати новообраному президенту США Дональду Трампу, що вони можуть залишатися впливовими, якщо переговори про припинення вогню зрештою набудуть конкретної форми.

У виданні зазначають, що ці обговорення, відбувалися у той час, як генеральний секретар НАТО Марк Рютте намагався зосередити увагу на збільшенні поставок зброї в Україну, відкладаючи наразі питання про умови будь-якого припинення вогню.

«Ми повинні робити більше, ніж просто підтримувати Україну в боротьбі… Ми повинні надати достатню підтримку, щоб змінити траєкторію цієї війни раз і назавжди», — сказав Рютте.

Генсек НАТО зазначив, що зміна траєкторії бойових дій в Україні означає необхідність забезпечити її міцну позицію там, де лінія фронту нині рухається на захід.