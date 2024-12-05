Зеленський ввів санкції проти проросійської влади у Грузії

Про це він заявив у своєму зверненні.

«Щойно підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції. Це санкції проти тієї частини влади зараз у Грузії, яка здає Грузію Путіну», — заявив президент.

Санкції були застосовані проти засновника партії «Грузинська мрія» Бідзіни Іванішвілі та 19 його спільників, зокрема голови уряду Георгія Кобахідзе та мера Тбілісі Кахи Каладзе.

За словами Зеленського, якщо вчасно не відреагувати або якщо відреагувати непринципово, то далі будуть втрачені десятиліття і країни, позбавлені свободи.

«Не можна втратити нікого в цьому регіоні: ані Грузію, ані Молдову, ані Україну. Разом треба захищатись проти Москви. Ми закликаємо Європу, Америку, всіх у світі діяти так само – діяти принципово», — додав президент.

Також відповідний указ із підписом Володимира Зеленського з’явився на сайті Офісу президента. Строк застосування санкцій — 10 років.