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Продажі українських продуктів зросли майже на 10% після запуску «Нацкешбеку»

За два місяці дії програми «Національний кешбек» продажі українських продуктів зросли на 9,5% у кількості, і на 4% в грошах.

Про це пише міністерка економіки Юлія Свириденко з посиланням на дані Асоціації ритейлерів України.

У категоріях «молочні продукти» та «кондитерські вироби» спостерігається перетікання попиту з імпортних товарів до українських обсягом 12%

Крім того, українці змінили споживчу поведінку: Завдяки програмі вони стали витрачати на 9,4% більше коштів на локальні продукти замість імпортних.

Зокрема, на 30% зросла кількість тих, хто купує переважно українські товари, а на 19% – тих, для кого вони становлять більш ніж половина споживчого кошика.

6 декабря, 2024 | Category: Новости, Украина

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