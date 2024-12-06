Зеленський розповів Рютте про важливість запрошення України в НАТО

Президент Володимир Зеленський у четвер, 5 грудня, провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це глава держави написав у X (Twitter), повідомляє «Європейська правда».

Зеленський зазначив, що подякував Рютте за проведення в Брюсселі засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

«Підтвердив важливість запрошення України до НАТО та забезпечення своєчасного посилення наших бойових бригад боєприпасами, зброєю та технікою, а також посилення оборони України від російського повітряного терору цієї зими», – додав він.

Президент також вказав, що разом із генсеком НАТО координує позиції «задля наближення справедливого та стабільного миру».

Він додав, що підтримка України має вирішальне значення не лише для нашої країни, але й для всіх партнерів у Європі, «адже безпека одного є основою для безпеки всіх».