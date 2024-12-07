ЄС веде перемовини з США щодо пом’якшення санкцій проти російського Газпромбанку

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з повідомленням, ЄС і США обговорюють тип і обсяг пом’якшувальних заходів після того, як деякі європейські уряди і компанії попередили, що санкції становитимуть ризик для безпеки поставок в регіоні.

Серед можливих рішень – дозволити законні платежі через дочірню компанію Газпромбанку в Люксембурзі або розглянути альтернативні канали платежів.

У виданні зазначили, що частка російського трубопровідного газу в імпорті ЄС знизилася з понад 40% у 2021 році до близько 8% минулого року. Для трубопровідного газу та СПГ разом узятих, на Росію припадало менше 15% імпорту. Вона поступилася Норвегії, яка стала головним постачальником блоку з часткою 30%, і США, які забезпечили 19% європейського газу.