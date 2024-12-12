В українців із початку року вилучили понад 11 тис. мін і боєприпасів великого калібру, – поліція

Про це повідомив начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції України Вадим Дзюбинський, передає Укрінформ.

«Щодо кількості зброї, яку НПУ вилучила за 11 місяців цього року, то йдеться про понад 1 млн 600 тис. набоїв, майже 15 тис. гранат, 11 тис. мін і боєприпасів великого калібру і понад 3 тис. кг вибухівки», — сказав він.

Цю зброю Нацполіція вилучає як на блокпостах, так і під час проведення оперативних заходів, оперативних закупок, слідчих дій.

«Щодо кількості кримінальних проваджень, які НПУ порушила, то це 5301 провадження. За 4088 справами було оголошено особам про підозри й понад 3,5 тис. таких справ уже пішло до суду», — зазначив Дзюбинський.

За його словами, правоохоронці працюють над виявленням схронів або місць зберігання великої кількості зброї, це один із пріоритетних напрямів роботи.

«Наразі виявлено 139 місць зберігання великої кількості зброї за 11 місяців. Окрім цього, НПУ провела 950 оперативних закупок», — резюмував представник Нацполіції.