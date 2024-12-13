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Сікорський пояснив, чому Польща не відправлятиме війська в Україну

Про це він сказав 13 грудня на пресконференції, відповідаючи на запитання щодо можливого розміщення в Україні миротворчих військ, передає «Радіо Свобода«.

«Першим і найважливішим обовʼязком Польщі в НАТО, як фронтової країни, є оборона нашої власної території, бо таким чином ми охороняємо решту Альянсу. Ми та держава, яка має понад 600 кілометрів кордону з двома неприязними країнами – Білоруссю та Росією. Це наше перше завдання», – пояснив міністр.

Сікорський додав, що Польща готова допомогти з логістикою.

«Так, як підтримуємо Україну – приблизно 90% всього, що потрапляє в Україну йде через Польщу. Також ми, звичайно, готові до підтримки союзників», – зазначив він.

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13 декабря, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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