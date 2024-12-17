США запровадили санкції проти осіб і організацій, які надавали фінансову та військову підтримку КНДР

Про це йдеться у відповідній заяві.

Так, США запровадили санкції проти дев’яти осіб і семи організацій, які надавали фінансову та військову підтримку Північній Кореї. Крім цього, Державний департамент США наклав санкції на три об’єкти, пов’язані з програмою балістичних ракет КНДР.

«Ці дії відображають ескалацію провокацій та ворожої військової політики КНДР, які загострюють глобальну напруженість та дестабілізують регіональний мир і безпеку», — йдеться у повідомленні.

До списку санкцій були додані північнокорейські банки GTB, KMCB, китайські філії банків Choe та Kim. Обмеження також були введені проти керівників розвідувального, пропагандистського бюро, військових воєначальників та професора фізики університету в КНДР.

«Постійні провокаційні дії режиму Кіма — включно з останнім випробуванням МБР і посиленням військової підтримки Росії — підривають стабільність у регіоні та сприяють продовженню агресії Путіна в Україні. Сполучені Штати залишаються відданими руйнуванню незаконних мереж закупівель та сприяння, які уможливлюють цю дестабілізуючу діяльність», — заявив виконуючий обов’язки заступника міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом та фінансової розвідки Бредлі Сміт.