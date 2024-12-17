В Україні створять реєстр депортованих або примусово переміщених дітей до РФ

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

Підписаний президентом закон №4071-ІХ передбачає створення реєстру відомостей щодо дітей, депортованих або примусово переміщених у зв’язку зі збройною агресією Росії проти України.

Також визначені засади створення й роботи системи обліку інформації про шкоду, завдану особистим немайновим правам фізичних осіб через російську агресію.

«Йдеться про травму чи ушкодження здоров’я, катування, жорстоке, нелюдське поводження чи покарання, втрату доступу до медичних, соціальних чи освітніх послуг тощо», — пояснюють у ВР.

Зазначено, що до обліку прийматиметься інформація про завдану з 19 лютого 2014 року громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах перебували на території України, шкоду особистим немайновим правам.