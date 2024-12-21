Єменські хусити вдарили по Ізраїлю гіперзвуковою балістичною ракетою

Про це повідомляє Bloomberg.
У ніч на суботу, 21 грудня, з території Ємену була випущена гіперзвукова балістична ракета, яка влучила в один з районів Тель-Авіва, унаслідок чого щонайменше 16 людей поранені
За інформацією ізраїльських військових, 16 людей отримали осколкові поранення, ще 14 постраждали, намагаючись сховатися в укриттях, коли пролунали сирени повітряної тривоги перед влучанням снаряда близько 4 години ранку.
Згодом хусити опублікували заяву, в якій зазначили, що вони націлилися гіперзвуковою балістичною ракетою на військову ціль, яку вони не ідентифікували.
За попередньою версією ізраїльських ВПС, по цілі було запущено кілька різних типів ракет-перехоплювачів, пише The Times of Israel.
Утім жодна з них не змогла збити ракету, яка в результаті впала на парк у Тель-Авіві, завдавши шкоди прилеглим будинкам.
Армія оборони Ізраїлю проводить розслідування причин невдалих спроб перехоплення.
Після ракетного обстрілу Тель-Авіва офіційний представник хуситів Хезам аль-Асад опублікував кілька глузливих повідомлень.
«Провал всіх ізраїльських оборонних систем означає, що серце сіоністського ворога більше не в безпеці, — наголосив він. -Немає більше ніякої користі від систем перехоплення, які коштують мільярди доларів».
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