Шольц заперечує, що готується до зустрічі з Путіним

Що кажуть у партії Шольца?
За словами голови парламентської фракції СДПН Рольфа Мютценіха, заява Кізеветтера щодо можливої зустрічі Шольца із Путіним є вигадкою.
Генеральний секретар СДПН Маттіас Мірш оцінив заяву опозиційного політика як «ганебну і віроломну».
Зазначається, що у Соціал-демократичній партії Німеччини вимагають від Родеріха Кізеветтера видалити свою заяву з платформи Х і офіційно перепросити у Шольца.
Реакція Шольца
Сам канцлер Німеччини Олаф Шольц жорстко розкритикував заяви Родеріха Кізеветтера, пише Spiegel.
«Це неправдиве твердження», — заявив Шольц у кулуарах берлінської штаб-квартири СДПН.
Він також додав, що подібні заяви представників німецької опозиції «украй непристойні», і що «не було жодних доказів, які б підтверджували заяву Кізеветтера».
Leave a Reply