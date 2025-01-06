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Шольц заперечує, що готується до зустрічі з Путіним

Про це пише PAP та Spiegel.

Що кажуть у партії Шольца?

За словами голови парламентської фракції СДПН Рольфа Мютценіха, заява Кізеветтера щодо можливої зустрічі Шольца із Путіним є вигадкою.

Генеральний секретар СДПН Маттіас Мірш оцінив заяву опозиційного політика як «ганебну і віроломну».

Зазначається, що у Соціал-демократичній партії Німеччини вимагають від Родеріха Кізеветтера видалити свою заяву з платформи Х і офіційно перепросити у Шольца.

Реакція Шольца

Сам канцлер Німеччини Олаф Шольц жорстко розкритикував заяви Родеріха Кізеветтера, пише Spiegel.

«Це неправдиве твердження», — заявив Шольц у кулуарах берлінської штаб-квартири СДПН.

Він також додав, що подібні заяви представників німецької опозиції «украй непристойні», і що «не було жодних доказів, які б підтверджували заяву Кізеветтера».

6 января, 2025 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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