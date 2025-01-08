Сибіга закликав ОБСЄ відреагувати на страти росіянами українських військовополонених

Про це він заявив 8 січня під час спільної пресконференції з фінською колегою і за сумісництвом чинною головою ОБСЄ Еліною Валтонен, яка нині перебуває з робочим візитом у Києві, передає радіо «Свобода«.

«Одним із жахливих звірств у ході цієї війни є страти українських військовополонених. ОБСЄ має дати оцінку цим систематичним порушенням Женевських конвенцій. Ми будемо використовувати кожен міжнародний майданчик, щоб привертати увагу до тортур, втрат і неналежного поводження з українськими військовополоненими. Ми продовжуємо вимагати доступу до них міжнародних моніторів і медиків та загалом їхнього звільнення. Ми пам’ятаємо про кожного українця й українку в російських тюрмах», — сказав Сибіга.

Дипломат додав, що Україна розраховує на розширення документування ОБСЄ російських злочинів.

Він нагадав, що з 2022 року в російському полоні перебувають троє співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Крім того, очільник МЗС наголосив на необхідності розв’язання проблеми з депортацією дітей і захопленням цивільних заручників.