Трамп виключив зустріч з Путіним до інавгурації, і заявив про можливість ескалації війни в Україні

Про це Дональд Трамп сказав на пресконференції у маєтку Мар-а-Лаго, пише CNN.

За словами новообраного президента США, ситуація у війні Росії проти України зараз «набагато складніша». Трамп також заявив про ризики ескалації. Зокрема розкритикував роботу Джо Байдена стосовно переговорів.

Щодо зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, Трамп запевнив, що не хоче зустрічатись з ним до інавгурації.

«Я не можу вам цього сказати (про плани щодо зустрічі, — прим.). Проте я знаю, що Путін хотів би зустрітися. Я не вважаю доречним робити це до 20 числа… Це війна, якої ніколи не повинно було бути. Гарантую вам, якби я був президентом, цієї війни ніколи б не було», — йдеться у заяві.