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Норвегія у 2025 році планує виділити Україні найбільшу у своїй історії військову допомогу на понад €2 млрд

Про це Умєров написав у facebook.

Він розповів, що у межах роботи контактної групи у форматі «Рамштайн» зустрівся з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом.

«У 2025 році Норвегія спрямує найбільшу військову допомогу у своїй історії — понад 2 мільярди євро — саме для України. Ці домовленості виведуть нашу співпрацю на новий рівень. Разом із паном Грамом обговорили пріоритетні напрями використання цієї допомоги», — йдеться у повідомленні.

За словами Умєрова, вони приділили окрему увагу критичному для України напрямку — посиленню систем ППО. Разом з тим, Норвегія має намір продовжити інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс та спільні проєкти, серед яких, виробництво боєприпасів.

«Обговорили новий механізм співпраці – «норвезьку модель», яка доповнить уже успішну «данську модель» і посилить нашу обороноздатність. Норвегія  — одна з країн, яка допомагає не лише на полі бою, але й сприяє об’єднанню європейських країн задля підтримки нашої держави. Подякував пану Бйорну Арільду Граму за лідерство Норвегії в Коаліції морських спроможностей і за вагомий внесок у підтримку України», — додав Умєров.

10 января, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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