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У МЗС України очікують на зустріч Зеленського і Трампа невдовзі після інавгурації

Про це сказав речник МЗС Георгій Тихий, передає «Європейська правда».

«Наша позиція дуже проста: ми всі в Україні хочемо завершити війну справедливо для України. І ми бачимо, що президент Трамп теж рішуче налаштований на припинення війни. Тому головне, що ми зараз чекаємо на зустріч наших президентів – президента Трампа і президента Зеленського. Бо для нас головне – це спільно працювати з Америкою заради миру», — сказав Тихий.

Речник підкреслив, що Україна готується до українсько-американських контактів на найвищому й високому рівнях «одразу після інавгурації».

«Контакти між лідерами України і США безперечно відбудуться. Контакти на всіх інших рівнях теж готуються і обов’язково відбудуться після інавгурації», — наголосив він.

10 января, 2025 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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