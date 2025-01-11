Засіб ППО, 10 танків і 1570 окупантів: втрати армії РФ за добу на фронті

Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.01.25 орієнтовно склали:
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особового складу ‒ близько 806 500 (+1570) осіб,
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танків ‒ 9751 (+10) од,
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бойових броньованих машин ‒ 20 271 (+18) од,
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артилерійських систем – 21 817 (+28) од,
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РСЗВ – 1260 (+0) од,
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засоби ППО ‒ 1042 (+1) од,
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літаків – 369 (+0) од,
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гелікоптерів / helicopters – 331 (+0) од,
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БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21 958 (+74),
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крилаті ракети ‒ 3017 (+0),
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кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
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підводні човни — 1 (+0) од,
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автомобільної техніки та автоцистерн – 33 534 (+61) од,
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спеціальна техніка ‒ 3692 (+3) од.
Дані уточнюються.
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