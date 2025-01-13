Сибіга розповів про 7 головних завдань української дипломатії на 2025 рік

Про це він написав у facebook.

«Сьогодні хочу поділитися з вами Топ-7 головних завдань української дипломатії, окреслених президентом Володимиром Зеленським на 2025 рік», — написав Сибіга.

Військова допомога для України

Збереження та зміцнення військової підтримки України, попри виборчі цикли у ключових країнах-партнерах. За словами Сибіги, завданням залишається отримання необхідних видів озброєння і засобів ППО та забезпечення їхнього безперебійного постачання у необхідних Силам безпеки і оборони обсягах, зняття всіх обмежень на застосування зброї, реалізація Плану перемоги та Формули миру.

Голова МЗС підрахував, що у 2024 році вдалося забезпечити: пакет військової допомоги Конгресу США на понад $60 млрд; надання додаткових систем ППО, отримання ATACAMS, IRIS-T, Scalp / Storm Shadow, F-16; чеську ініціативу про 1 млн снарядів; перші прямі іноземні інвестиції в український ОПК за «данською моделлю». Також було підписано 27 двосторонніх безпекових угод у рамках Спільної декларації Групи семи на підтримку України. Україна отримала $40 млрд на підтримку нашої армії.

Розвиток відносин із країнами Азії та Африки

Просування інтересів України у відносинах із Китаєм, Індією, іншими державами Азії, Африки та Латинської Америки, розширення дипломатичної присутності, розвиток політики добросусідства. Політика України має бути проактивною, наголосив міністр.

«Попри війну, нам є що запропонувати світові. Будемо розвивати як двосторонні зв’язки, так і взаємодію в рамках регіональних форматів та міжнародних організацій, залучатимемо допомогу для відбудови та відновлення України», — зазначив Сибіга.

У 2024 році Україна провела майже 800 міжнародних переговорів найвищого та високого рівнів з державами Північної, Південної та Західної Європи. Дипломатія активізувала діалог з Центральною та Південно-Східною Європою, Південним Кавказом та Туреччиною, розвинула діалог з Латинською Америкою та Карибським басейном. Україна проявила лідерство щодо Сирії після повалення режиму Асада. Організовано перший за всю історію дипломатичних відносин візит лідера Індії, після тривалої паузи відновлено діалог на високому рівні з КНР. Україна також стала однією з 79 держав-засновниць Глобального альянсу проти голоду і бідності. Започатковано роботу дипломатичних представництв України у Ботсвані, Гані, ДРК, Кот-д’Івуарі, Мавританії, Мозамбіку, Танзанії, Руанді та Омані.

Вступ до ЄС і НАТО

Сибіга підкреслив, що у 2025 році українська дипломатія орієнтується на максимально швидке просування переговорів про вступ України до ЄС та на шляху до НАТО. МЗС працює над тим, щоб забезпечити максимальний прогрес у переговорному процесі щодо вступу України до ЄС під час головування Польщі в першому півріччі та Данії в другому півріччі 2025 року. Україна також продовжить курс на членство в НАТО – це гарантія довгострокової безпеки не лише для нашої країни, але і для всього євроатлантичного простору, додав міністр.

У 2024 році розпочали перший етап переговорів щодо вступу в ЄС та підготували передумови до відкриття перших переговорних кластерів у 2025 році. На Вашингтонському саміті НАТО союзники ухвалили низку рішень на підтримку оборони України та наближення України до НАТО, зафіксували незворотність нашого шляху до Альянсу, створили нову місію НАТО з безпекової допомоги і навчання.

Санкції проти РФ

«2025 рік має стати роком суттєвого збільшення ціни війни для агресора», — заявив очільник МЗС України.

На думку Сибіги, необхідно зробити санкції проти РФ більш ефективними: посилити контроль над їх виконанням, закрити лазівки і продовжувати посилювати тиск проти російського тіньового флоту, банківського сектору, металургії, LNG, атомної енергетики, військової промисловості, ІТ, наукової сфери та інших. Важливим є запровадження додаткових обмежень, забезпечення повного використання заморожених активів РФ та збереження міжнародної ізоляції агресора, утримання на міжнародних майданчиках пріоритетної уваги до триваючої агресивної війни РФ та її наслідків, продовження роботи з притягнення РФ до міжнародно-правової відповідальності, зауважив міністр. Іде робота над запровадженням сильного 16-го пакету санкцій ЄС проти РФ до кінця зими.

Українці за кордоном

Пріоритетом на цей рік, за словами Андрія Сибіги, є повноцінне впровадження системи еКонсул, для якої вже створена вся юридична база. Вона дозволить надати українцям за кордоном максимальне спрощення доступу до консульських послуг, продемонструє турботу держави, збереже звʼязки українців у світі зі своєю батьківщиною.

«МЗС продовжить піклуватися про українців, які перебувають за межами нашої держави, зокрема впроваджуючи сучасні цифрові рішення та технології для консульських послуг, забезпечуючи належний захист прав та інтересів громадян, щоб українці в будь-якому куточку світу відчували, що держава піклується про них і чекає на їхнє повернення додому», — розповів міністр.

На доручення Володимира Зеленського МЗС розробило Стратегію щодо нової політики співпраці з українцями за кордоном, яку презентує у січні 2025 року.

Протидія пропаганді

Ще одним пріоритетом на цей рік буде протидія російській дезінформації. Україна посилюватиме комунікаційні спроможності, впроваджуватиме нові комунікаційні кампанії, ефективно протидіятиме російським брехливим наративам в усіх куточках світу, запевнив Сибіга.

За його словами, у 2024 році комунікаційні кампанії МЗС сягнули понад 1 млрд охоплення.

Українська культура

Сьомим пріоритетом є просування бренду України.

«Ми продовжимо розширення географії комунікаційних та культурних проєктів і кампаній. Україна має бути впізнаваною у світі. Продовжимо і реалізацію проєктів під егідою Першої леді Олени Зеленської «Українська книжкова поличка» «Україномовні аудіогіди», Глобальна коаліція українських студій та Саміт перших леді та джентльменів», — розповів очільник МЗС.

За словами Андрія Сибіги, усе це вимагатиме роботи в посиленому режимі, готовності швидко та ефективно реагувати і застосовувати нестандартні підходи. Він запевнив, що українська дипломатія буде діяти проактивно, щоб формувати сприятливі для України умови, а не лише реагувати на перебіг міжнародних процесів.

«Нашим головним завданням залишатиметься консолідація міжнародної підтримки задля подолання російської агресії та відновлення всеосяжного, справедливого та сталого миру для нашої держави. Переконаний, що спільними зусиллями та зберігаючи єдність всередині суспільства, а також єдність міжнародної коаліції на підтримку України, ми досягнемо поставлених цілей», — резюмував він.