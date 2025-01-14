До 1100 км углиб РФ: Сили оборони здійснили наймасовіший удар по військових об’єктах ворога

У Генштабі повідомили про наймасовіший удар по військових об’єктах окупантів

Про це інформує Генштаб.

«В ніч на 14 січня Сили оборони України здійснили наймасовіший удар по військових об’єктах окупантів на відстані від 200 до 1100 км в глибині Російської Федерації. Під удар потрапили цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях та республіці Татарстан», — йдеться у повідомленні.

Військові розповіли, що в Енгельсі Саратовської області підрозділи Сил безпілотних систем та ГУР атакували базу зберігання нафтопродуктів «Комбінат Крістал», внаслідок чого там відновилася пожежа, яку до цього не могли загасити п’ять днів.

У місті Сєльцо Брянської області підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, ракетних військ, Повітряних Сил, ГУР та СБУ уразили стратегічний об’єкт військово-промислового комплексу РФ Брянський хімічний завод, на якому виготовляють боєприпаси для ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації, інженерні боєприпаси та компоненти крилатих ракет «Х-59». За даними Генштабу, на території заводу виникла вторинна детонація, яка тривала кілька годин. Крім того, було ліквідовано ворожі зенітні ракетні комплекси «Тор» та «Бук».

Підрозділи ГУР ТА СБУ також уразили стратегічні об’єкти військово-промислового комплексу РФ — Саратовський нафтопереробний завод та завод «Казаньоргсинтез», там зайнялись пожежі.

«Цілеспрямована та систематична робота з ураження об’єктів, які забезпечують боєприпасами, військовою технікою та паливно-мастильними матеріалами окупаційну армію РФ триватиме до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України», — додали у Генштабі.